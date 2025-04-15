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15 апреля, 07:15

Происшествия

Автомобили такси и каршеринга столкнулись на МСД

Автомобили такси и каршеринга столкнулись на МСД

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Авария произошла на Московском скоростном диаметре (МСД) в ночь на 15 апреля. Там столкнулись машины такси и каршеринга. От удара один из автомобилей начал дымиться, его удалось оперативно потушить.

Кроме того, на юге Москвы водитель Renault врезался в грузовик, припаркованный у обочины на Ясеневой улице. В момент ДТП в машине находились 2 человека, они получили незначительные травмы. Помощь им была оказана на месте.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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