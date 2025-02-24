ТАСС: автомобильный аккумулятор взорвался в квартире на юге Москвы

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Автомобильный аккумулятор взорвался в квартире жилого дома на Елецкой улице в Москве. Об этом со ссылкой на оперативные службы сообщает ТАСС.

"В квартире жилого дома по адресу улица Елецкая, дом 8, корпус 2, во время зарядки взорвался автомобильный аккумулятор", – поделился собеседник агентства.

В результате взрыва на балконе квартиры выбило оконные рамы. На данный момент информации о пострадавших не поступало.

Ранее стало известно, что с января 2024 года в России при возгораниях, вызванных неправильным пользованием смартфонами, планшетами и другими гаджетами погибли шесть человек. Данный показатель увеличился в два раза по сравнению с 2023-м.

В свою очередь, эксперт Павел Мясоедов отметил, что гаджет, имеющий проблемы с батареей, может взорваться в руках пользователя. Специалист подчеркнул, что причиной взрыва может стать длительная зарядка устройства, а также его контакт с водой или удар о твердую поверхность.

Он посоветовал не перегревать и не гнуть устройство, а также предостерег от использования неподходящих зарядных устройств.