Эксперт Муртазин назвал смартфоны, которые взрываются чаще других

В России участились случаи возгораний телефонов: из-за подобных инцидентов есть пострадавшие, в том числе дети. Почему гаджеты могут взрываться и как владельцам обезопасить себя от этого – в нашем материале.

Опасная близость

Фото: телеграм-канал SHOT

9 декабря от вспыхнувшего смартфона пострадал 9-месячный мальчик в удмуртском городе Воткинске. По данным регионального управления МЧС, когда отец укладывал ребенка спать, лежавший на кровати гаджет неожиданно заискрился. Из-за этого у младенца загорелись штаны.

Потушив пламя, мужчина незамедлительно повез сына в больницу. В итоге у ребенка термический ожог ног на 3% тела – ему оказали необходимую помощь и отправили домой на амбулаторное лечение.

Ранее китайский смартфон задымился в руках 11-классника в столовой школы № 1 в городе Бор Нижегородской области, сообщал телеграм-канал SHOT. По данным источника, неисправность дала о себе знать, когда подросток смотрел видеоролики. Испуганный старшеклассник бросил телефон на пол, и он сразу же взорвался. Никто из присутствовавших в школе не пострадал.

Также 7 декабря из-за возгорания китайского гаджета эвакуировали столичный торговый центр "Вавилон-92". По данным СМИ, взрыв произошел в ремонтной мастерской, когда специалист пытался поменять батарею в старом устройстве. В результате ожоги получили два человека, при этом пожар удалось оперативно потушить.

Никаких подделок

Ежемесячно в России происходит не более десяти взрывов мобильных устройств, привел личную оценку в разговоре с Москвой 24 ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.



(речь о "Вавилоне-92". – Прим. ред.) : когда там попытались поменять батарею, ее проткнули, и она закоротила.

Эльдар Муртазин ведущий аналитик Mobile Research Group В основном причина в том, что люди либо не обращают внимания, что у их телефона раздулась батарея, либо меняют ее на некачественную. Что-то может пойти не так и во время ремонта, как в московском торговом центре: когда там попытались поменять батарею, ее проткнули, и она закоротила.

Между тем, по словам эксперта, подобные инциденты касаются только тех гаджетов, которые находились в продолжительном использовании, – новые модели безопасны. Исключение составляют случаи, когда владельцы нарушают правила элементарной безопасности (например, используют телефон во влажных помещениях) или приобретают неоригинальные зарядные устройства, чего делать не стоит.

Муртазин также отметил, что чаще всего такого рода инциденты происходят с продуктами американского бренда Apple, нежели с китайскими устройствами. Связано это с некачественными зарядками или комплектующими в "серых" ремонтных центрах.

"С продукцией от Apple стоит учитывать, что в России нет официальных центров компании. Поэтому лучше всего искать более-менее известные, а не "подвальные" сервисы, либо выезжать за границу и обращаться в Apple там", – подчеркнул Муртазин.

При этом рассчитывать на компенсацию средств при взрыве смартфона можно далеко не всегда, так как большинство инцидентов случается по вине самого пользователя, заключил эксперт.