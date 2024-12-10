Эксперт Муртазин: телефоны могут взрываться из-за некачественных комплектующих

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Телефоны могут взрываться из-за некачественных комплектующих и неоригинальных зарядных устройств, рассказал Москве 24 ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин на фоне инцидента в столичной ремонтной мастерской.

В субботу, 7 декабря, на первом этаже торгового центра на проезде Дежнева в Москве загорелось одно из помещений. Людей эвакуировали. Очевидцы сообщали, что в одном из магазинов сдетонировал смартфон. Однако точная причина ЧП не называлась.

Муртазин, несмотря на данный инцидент, отметил, что смартфоны достаточно надежны, а если говорить о количестве взрывов в России, то лидерами он назвал телефоны от компании Apple.





Эльдар Муртазин ведущий аналитик Mobile Research Group Сама компания в этом не виновата. Причина в том, что их устройства качественные, живут долго, и где-то через 3–4 года в них меняют батареи. Это делают где угодно, но не в авторизованных сервисных центрах, потому что сегодня их в России нет.

Ремонт в неавторизованных сервисах часто приводит к тому, что в смартфоны либо устанавливается некачественная батарея, которая может самовоспламениться, либо сама замена аккумулятора некачественная.

"По всей стране ежемесячно таких случаев десятки, это не большая проблема. У китайских производителей плюс-минус то же самое, но это происходит в меньших объемах, мы видим 1–3 истории максимум", – уточнил специалист.

По его словам, с новыми моделями телефонов такие случаи практически исключаются. Однако смартфон может взорваться при использовании неоригинальных зарядных устройств и эксплуатации телефонов с нарушением правил безопасности. Так происходит во влажных помещениях, либо когда батарея выходит из строя, ее раздувает, но человек все равно продолжает пользоваться телефоном.





Эльдар Муртазин ведущий аналитик Mobile Research Group Выход здесь: приобретать оригинальные комплектующие и прекращать пользоваться телефоном, если заметили, что вздулась батарея, или относить его на ремонт. В случаях с телефонами от Apple надо искать как минимум известные сервисы, а не "подвальные". Либо выезжать за границу и обращаться в сервис Apple там.

Компенсация при взрыве смартфона зависит от конкретного случая. В большинстве инцидентов речь идет о нарушении условий эксплуатации самим пользователем, а потому он не может рассчитывать на возмещение средств, подытожил эксперт.

Ранее эксперт Павел Мясоедов отметил, что гаджет, имеющий проблемы с батареей, может взорваться в руках пользователя. Специалист подчеркнул, что причиной взрыва может стать длительная зарядка устройства, а также его контакт с водой или удар о твердую поверхность.

Он посоветовал не перегревать и не гнуть устройство. Это позволит сберечь батарею и минимизировать риски взрыва. Также эксперт предостерег от использования неподходящих зарядных устройств. Между тем о том, что батарея повреждена, свидетельствует ее вздутие. В подобном случае ее необходимо срочно заменить.