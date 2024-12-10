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10 декабря, 12:44

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Эксперт Муртазин: телефоны могут взрываться из-за некачественных комплектующих

Эксперт рассказал, почему взрываются телефоны

Фото: 123RF/leungchopan

Телефоны могут взрываться из-за некачественных комплектующих и неоригинальных зарядных устройств, рассказал Москве 24 ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин на фоне инцидента в столичной ремонтной мастерской.

В субботу, 7 декабря, на первом этаже торгового центра на проезде Дежнева в Москве загорелось одно из помещений. Людей эвакуировали. Очевидцы сообщали, что в одном из магазинов сдетонировал смартфон. Однако точная причина ЧП не называлась.

Муртазин, несмотря на данный инцидент, отметил, что смартфоны достаточно надежны, а если говорить о количестве взрывов в России, то лидерами он назвал телефоны от компании Apple.

Сама компания в этом не виновата. Причина в том, что их устройства качественные, живут долго, и где-то через 3–4 года в них меняют батареи. Это делают где угодно, но не в авторизованных сервисных центрах, потому что сегодня их в России нет.
Эльдар Муртазин
ведущий аналитик Mobile Research Group

Ремонт в неавторизованных сервисах часто приводит к тому, что в смартфоны либо устанавливается некачественная батарея, которая может самовоспламениться, либо сама замена аккумулятора некачественная.

"По всей стране ежемесячно таких случаев десятки, это не большая проблема. У китайских производителей плюс-минус то же самое, но это происходит в меньших объемах, мы видим 1–3 истории максимум", – уточнил специалист.

По его словам, с новыми моделями телефонов такие случаи практически исключаются. Однако смартфон может взорваться при использовании неоригинальных зарядных устройств и эксплуатации телефонов с нарушением правил безопасности. Так происходит во влажных помещениях, либо когда батарея выходит из строя, ее раздувает, но человек все равно продолжает пользоваться телефоном.

Выход здесь: приобретать оригинальные комплектующие и прекращать пользоваться телефоном, если заметили, что вздулась батарея, или относить его на ремонт. В случаях с телефонами от Apple надо искать как минимум известные сервисы, а не "подвальные". Либо выезжать за границу и обращаться в сервис Apple там.
Эльдар Муртазин
ведущий аналитик Mobile Research Group

Компенсация при взрыве смартфона зависит от конкретного случая. В большинстве инцидентов речь идет о нарушении условий эксплуатации самим пользователем, а потому он не может рассчитывать на возмещение средств, подытожил эксперт.

Ранее эксперт Павел Мясоедов отметил, что гаджет, имеющий проблемы с батареей, может взорваться в руках пользователя. Специалист подчеркнул, что причиной взрыва может стать длительная зарядка устройства, а также его контакт с водой или удар о твердую поверхность.

Он посоветовал не перегревать и не гнуть устройство. Это позволит сберечь батарею и минимизировать риски взрыва. Также эксперт предостерег от использования неподходящих зарядных устройств. Между тем о том, что батарея повреждена, свидетельствует ее вздутие. В подобном случае ее необходимо срочно заменить.

Помещение загорелось на первом этаже ТЦ на северо-востоке Москвы

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