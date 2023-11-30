Названы условия правильной зарядки смартфона

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Соблюдение правил зарядки смартфона позволяет предотвратить поломку аккумулятора, рассказал аналитик искусственного интеллекта и рынка мобильной связи Эльдар Муртазин. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Эксперт отметил, что современные мобильные устройства заряжать достаточно просто.

"Теперь не обязательно разряжать и заряжать до конца. При этом можно подключать к блоку питания ночью и заряжать телефон по пять минут", – добавил он.

Однако Муртазин предупредил, что есть ситуации, которых следует избегать, чтобы не допустить истощения аккумулятора. Так, не стоит пытаться включить на морозе телефон, который долго находился в условиях низких температур и разрядился. По словам эксперта, это может привести к повреждению ячейки устройства и сокращению емкости аккумулятора.

Ставить смартфон на зарядку сразу после улицы тоже не стоит, заметил специалист. Телефон должен сам отогреться в течение 30–40 минут, уточнил Муртазин. Он также подчеркнул, что для этого не нужно его намеренно нагревать.

"Зарядное устройство должно быть оригинальным. Пользователь может купить зарядку другого производителя, но только оригинальную", – резюмировал эксперт.

Ранее специалист по компьютерной и информационной безопасности Сергей Вакулин рекомендовал не разряжать аккумулятор смартфона ниже 20%, а также регулярно чистить оперативную память.

Кроме того, он призвал не пытаться охладить смартфон в холодильнике и не ставить его на зарядку при перегреве. Специалист подчеркнул, что любые экстремальные температуры оказывают негативное влияние на аккумулятор.



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