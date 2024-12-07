Эксперт Муртазин назвал два правила пользования смартфоном в морозную погоду

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

В морозную погоду желательно держать смартфон близко к телу и стараться не пользоваться им на улице. Об этом Москве 24 рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

По словам эксперта, низкие температуры действительно плохо влияют на устройство.

"Аккумуляторы замерзают. Есть модели, в которых они рассчитаны на работу до минус 30 градусов, но таких на рынке немного", – указал эксперт.

Поэтому специалист посоветовал бережнее относиться к устройству.



Эльдар Муртазин ведущий аналитик Mobile Research Group Если очень холодно, держать смартфоны нужно в как можно более теплом месте, а именно, у тела. И постараться им не пользоваться на улице.

Ранее россиян также призвали не пользоваться пауэрбанками в морозную погоду. Во внешних аккумуляторах имеются литий-ионные батареи, которые при сильной минусовой температуре теряют свою емкость. Она может снизиться до 50%. Поэтому лучше использовать пауэрбанки, предназначенные для такой погоды. Однако стоят они недешево.