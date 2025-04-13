13 апреля, 09:45Происшествия
Новости регионов: пожар произошел на электроподстанции в Оренбурге
Серьезный пожар произошел на электроподстанции в Оренбурге. Около пяти утра жителей разбудил сильный хлопок, после чего над станцией поднялся огромный столб черного дыма. Его было видно за километры. В нескольких районах города пропал свет. Предварительно, причиной аварии стало замыкание на трансформаторной подстанции. По данным МЧС, в тушении задействовали 20 человек и 7 единиц техники.
Пожар этой ночью вспыхнул в Ханты-Мансийске. Там горел многоквартирный жилой дом. Спасатели эвакуировали оттуда 35 человек. Для них развернули пункты временного размещения. Четверо жильцов пострадали, троим из них понадобилась помощь врачей. Причины возгорания еще уточняются.
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