Новости регионов: пожар произошел на электроподстанции в Оренбурге

Серьезный пожар произошел на электроподстанции в Оренбурге. Около пяти утра жителей разбудил сильный хлопок, после чего над станцией поднялся огромный столб черного дыма. Его было видно за километры. В нескольких районах города пропал свет. Предварительно, причиной аварии стало замыкание на трансформаторной подстанции. По данным МЧС, в тушении задействовали 20 человек и 7 единиц техники.

Пожар этой ночью вспыхнул в Ханты-Мансийске. Там горел многоквартирный жилой дом. Спасатели эвакуировали оттуда 35 человек. Для них развернули пункты временного размещения. Четверо жильцов пострадали, троим из них понадобилась помощь врачей. Причины возгорания еще уточняются.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.