Несколько автомобилей столкнулись на внутренней стороне 37-го километра МКАД

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

Несколько машин столкнулись друг с другом на внутренней стороне 37-го километра МКАД в районе съезда № 38. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Сейчас на месте задействованы оперативные службы города. Обстоятельства ДТП и сведения о пострадавших выясняются.

В департаменте предупредили, что из-за случившегося движение в районе аварии затруднено. Автомобилистов попросили выбирать альтернативные маршруты.

Днем 15 апреля было перекрыто движение по всем полосам Кудиновского шоссе в Подмосковье. В пресс-службе администрации Богородского округа сообщили, что у деревни Колонтаево произошла массовая авария с участием 5 транспортных средств.

В связи с этим было приостановлено движение автобусов № 28, 29 и 31, предупреждали в "Мострансавто". Из-за ДТП людям посоветовали заранее искать пути объезда и планировать время поездки.

