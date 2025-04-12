Мошенники начали обманывать россиян под видом инвестиционной программы цифрового рубля

Мошенники придумали новую схему обмана россиян. Они выманивают деньги под предлогом несуществующей инвестиционной программы цифрового рубля.

Как сообщили в Центробанке, аферисты создают сайты в фирменных цветах и с логотипом валюты. Там посетителя приветствует так называемый "личный менеджер", который уговаривает внести сумму на депозит как можно быстрее.

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