"Известия": уголовное наказание за автоподставы могут ввести в России

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Отдельное наказание за умышленное ДТП с целью вымогательства средств может появиться в Уголовном кодексе РФ. Такой законопроект подготовил к внесению в Госдуму глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, сообщает газета "Известия".

В пояснительной записке отмечается, что в РФ вновь участились случаи автоподстав: имитации ДТП при помощи специальных приемов и ситуации, вынуждающих водителя выплачивать компенсацию за причиненный ущерб или нарушенные нормы закона.

Действующие нормы законодательства не могут в полной мере обеспечивать правовую защиту потерпевшим в части именно такого вида мошенничества, подчеркивается в законопроекте.

"В настоящее время лиц, совершивших данное преступление, обычно судят по статье 159 УК РФ ("Мошенничество"). Однако данный вид преступления далеко выходит за рамки простого мошенничества, поскольку сопряжен с вымогательством денег, угрозами, а также с нарушением правил безопасности движения и повреждением транспортного средства потерпевших", – говорится в записке.

В связи с этим предлагается выделить умышленное создание ДТП для вымогательства в отдельный вид преступления с наказанием до 4 лет лишения свободы, а при совершении автоподставы группой лиц по предварительному сговору или с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего – до 7 лет.

Опрошенные газетой эксперты отметили, что в нормативной базе будет сложно прописать четкие определения подставщиков, а также критерии их правонарушений.

В мае Хорошевский районный суд Москвы вынес приговор шести автоподставщикам. Их обвинили по статьям "Мошенничество", "Покушение", "Виды соучастников преступления" и "Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства".

Мошенники также начали использовать еще одну схему для обмана автомобилистов, попавших в аварию, уговаривая водителя заключить договор о выплате страховки на месте ДТП.