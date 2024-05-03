Столичный суд вынес приговор шестерым автоподставщикам

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Хорошёвский районный суд Москвы вынес приговор шести участникам организованной преступной группы, так называемым автоподставщикам. Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Злоумышленников обвинили по статьям "Мошенничество", "Покушение", "Виды соучастников преступления" и "Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства".

В зависимости от роли каждого участника суд назначил им разные сроки наказания. Анатолия Олейникова приговорили к 6 годам 6 месяцам лишения свободы, Алексея Цветкова – к 5 годам 6 месяцам заключения, Романа Кудряшова и Александра Посуевича – к 5 годам лишения свободы, Илью Багрова к 4 годам лишения свободы. Автоподставщикам суд установил срок отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, афериста Илью Сараева суд приговорил к 7 годам заключения в исправительной колонии строгого режима.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал, как защититься от автоподставы. Часто мошенники подстраивают аварию и обвиняют водителя в том, что он повредил их машину. Затем они требуют деньги с "виновного" в ДТП. В таком случае эксперт советует предложить вызвать ГИБДД и оформить ДТП.