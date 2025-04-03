Роскомнадзор опроверг сбор данных для слежки за пользователями

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В Роскомнадзоре (РКН) не намерены отслеживать действия пользователей и собирать данные о посещениях запрещенных сайтов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее РКН опубликовал на официальном портале правовой информации приказ, устанавливающий порядок предоставления оператором связи информации для определения средства связи и пользовательского оборудования в Сети на территории России.

При этом некоторые СМИ сообщили, что сбор такой информации якобы поможет определить посещение абонентом заблокированных сайтов и "устроить за ним тотальную слежку".

В ведомстве пояснили, что приказ подразумевает сбор информации о сетевых адресах для актуализации правил противодействия DDoS-атакам. Информация о личных устройствах пользователей не собирается, так как не требуется для противодействия угрозам.

Приказ вступает в силу 11 апреля 2025 года.

РКН при этом продолжит плановые проверки использования российскими сервисами и операторами связи иностранной серверной инфраструктуры. Как объяснили в ведомстве, исследования нужны, чтобы создать меры по повышению устойчивости и безопасности работы упомянутых сервисов в рамках задачи обеспечения сетевого суверенитета.