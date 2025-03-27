РКН продолжит проверки использования операторами в России иностранных серверов

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Роскомнадзор (РКН) продолжит плановые проверки использования российскими сервисами и операторами связи иностранной серверной инфраструктуры. Об этом пишет RT со ссылкой на компанию.

В РКН объяснили, что исследования нужны, чтобы создать меры по повышению устойчивости и безопасности работы упомянутых сервисов в рамках задачи обеспечения сетевого суверенитета.

20 марта сообщалось, что РКН в ближайший месяц проверит российские сервисы и операторов связи на использование иностранной серверной инфраструктуры.

В начале недели в Рунете произошел массовый сбой. Пользователи жаловались на медленную работу мессенджеров, приложений банков, мобильных операторов и интернет-провайдеров. Работа Рунета была восстановлена ближе к вечеру того же дня.

Причиной неполадок в Роскомнадзоре назвали использование иностранной серверной инфраструктуры. Тогда ведомство порекомендовало российским компаниям использовать ресурсы отечественных хостинг-провайдеров.