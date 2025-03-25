Заблокированы фейковые сайты с символикой мэрии Москвы, собиравшие данные граждан

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В России нашли фейковые ресурсы с символикой мэрии Москвы для сбора личных данных россиян. Сайты уже заблокированы, сообщил начальник управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействия экстремизму и терроризму Генпрокуратуры Юрий Хохлов.

"На них содержались формы для подачи обращений граждан, которые вводят пользователей в заблуждение. Основная их цель была получение персональных данных граждан, в том числе участников специальной военной операции и членов их семей", – цитирует Хохлова РИА Новости.

Он подчеркнул, что использование мошенниками поддельных сайтов государственных органов является еще одним способом обмана в Сети, которым не гнушаются "иностранные организации" и отдельные антироссийски настроенные лица.

Ресурсы, имитирующие до степени смешения официальные сайты органов власти России, системно блокируются Генпрокуратурой во взаимодействии с Роскомнадзором, заключил Хохлов.

Ранее в МВД предупредили россиян о поддельном канале с якобы советами для обхода штрафов. По Сети распространялась фотография якобы главы Следственного комитета в отставке, который создал ресурс "ГИБДД", где публиковал данные об обходе 99% штрафов.

В действительности данная рассылка была фишинговой. Она запускала серию подписок на мошеннические каналы, которые выманивали персональные данные, распространяли фейки и рекламировали скам-проекты.

