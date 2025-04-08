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08 апреля, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": два курьера телефонных мошенников задержаны в Москве

"Московский патруль": два курьера телефонных мошенников задержаны в Москве

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В Москве задержаны два курьера телефонных мошенников. Они обманули студентку и 74-летнюю пенсионерку.

Первый злоумышленник был задержан с пакетом, в котором лежали почти 4 миллиона рублей, принадлежавшие пожилой женщине. Второй курьер был пойман в тот момент, когда он приходил к студентке, чтобы забрать у нее 5 миллионов рублей якобы для декларирования.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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