"Московский патруль": два курьера телефонных мошенников задержаны в Москве

В Москве задержаны два курьера телефонных мошенников. Они обманули студентку и 74-летнюю пенсионерку.

Первый злоумышленник был задержан с пакетом, в котором лежали почти 4 миллиона рублей, принадлежавшие пожилой женщине. Второй курьер был пойман в тот момент, когда он приходил к студентке, чтобы забрать у нее 5 миллионов рублей якобы для декларирования.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

