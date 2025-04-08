Новости мира: снег выпал на севере Греции

Снег в апреле выпал на севере Греции. В некоторых районах температура упала на 15 градусов всего за 6 часов. Больше всего пострадали Халкиди и Салоники. Там идет град, в связи с чем было решено отменить занятия в школах.

В Париже локализовали пожар на заводе по переработке отходов. Пользователи социальных сетей сообщают о клубах дыма над городом. Потушить пламя пока не удается. В настоящий момент на месте работают 200 пожарных. Специалисты сообщили об угрозе обрушения.

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