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08 апреля, 11:30

В мире

Новости мира: снег выпал на севере Греции

Новости мира: снег выпал на севере Греции

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Снег в апреле выпал на севере Греции. В некоторых районах температура упала на 15 градусов всего за 6 часов. Больше всего пострадали Халкиди и Салоники. Там идет град, в связи с чем было решено отменить занятия в школах.

В Париже локализовали пожар на заводе по переработке отходов. Пользователи социальных сетей сообщают о клубах дыма над городом. Потушить пламя пока не удается. В настоящий момент на месте работают 200 пожарных. Специалисты сообщили об угрозе обрушения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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