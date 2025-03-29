Движение ограничат в трех округах Москвы 30 марта

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29 марта, 11:00

Экономика

"Москва сегодня": москвичи отказываются от кофе из-за роста цен

"Москва сегодня": москвичи отказываются от кофе из-за роста цен

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Москвичи все чаще отказываются от кофе из-за его подорожания. По данным соцопроса, 70% жителей обеспокоены резким ростом цен.

Эксперты отмечают, что за последние пять лет стоимость кофе на мировых рынках увеличилась в четыре раза – для сравнения, золото за этот же период подорожало вдвое. Бариста продолжают переписывать ценники, и пока неясно, насколько еще вырастет стоимость американо, капучино и латте.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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