Локализация полного цикла производства онкопрепарата завершена на фармзаводе в Москве

На фармзаводе в Москве завершена локализация производства онкопрепарата полного цикла, предназначенного для лечения редких заболеваний. Препараты уже поставляют в столичные больницы в рамках офсетного контракта.

В настоящее время на предприятии автоматизированы ключевые процессы, включая упаковку и контроль качества. Производственные линии выпускают таблетки, капсулы и стерильные растворы. Компания также разработала импортозамещающий препарат для лечения эндокринологических нарушений. Массовый выпуск начнется к 2026 году.

Между тем в ОЭЗ "Технополис "Москва" продолжают инвестировать в фармацевтику. С начала года вложения отрасли превысили 8 миллиардов рублей.

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