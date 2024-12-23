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23 декабря, 12:15

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Локализация полного цикла производства онкопрепарата завершена на фармзаводе в Москве

Локализация полного цикла производства онкопрепарата завершена на фармзаводе в Москве

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На фармзаводе в Москве завершена локализация производства онкопрепарата полного цикла, предназначенного для лечения редких заболеваний. Препараты уже поставляют в столичные больницы в рамках офсетного контракта.

В настоящее время на предприятии автоматизированы ключевые процессы, включая упаковку и контроль качества. Производственные линии выпускают таблетки, капсулы и стерильные растворы. Компания также разработала импортозамещающий препарат для лечения эндокринологических нарушений. Массовый выпуск начнется к 2026 году.

Между тем в ОЭЗ "Технополис "Москва" продолжают инвестировать в фармацевтику. С начала года вложения отрасли превысили 8 миллиардов рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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