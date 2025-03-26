Возвращать деньги за покупки на маркетплейсах станет проще

Центробанк разработал рекомендации для онлайн-торговых площадок по возврату средств покупателям. В частности, предлагается отправлять деньги не на электронные кошельки внутри маркетплейсов, а сразу на банковскую карту клиента.

Кроме того, ЦБ предложил запретить маркетинговые приемы, при которых за клиента автоматически устанавливаются согласия на подписки или дополнительные услуги. Пока эти рекомендации носят статус необязательных, но в дальнейшем могут стать нормами закона.

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