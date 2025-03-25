Центробанк начнет контролировать продажи в рассрочку в России

В России вводятся новые правила для покупок в рассрочку. Теперь компании, предлагающие такую услугу, будут находиться под контролем Центробанка. Согласно новому закону, продавцам запретят завышать цены при оплате частями, а работать смогут только те, кто внесен в специальный реестр.

Закон призван сделать покупки в рассрочку безопаснее и прозрачнее. Ранее рассрочка формально не попадала под законодательство о потребительском кредитовании, что ухудшало положение покупателей, лишая их ряда прав и гарантий.

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