Юрист Толмачев назвал популярную схему мошенничества на вторичном рынке жилья

В России призвали ограничить покупку вторичной недвижимости за наличные. Авторы идеи таким образом хотят уберечь граждан от мошенников. Будет ли подход эффективен и насколько велик масштаб проблемы, разбиралась Москва 24.

Крупные потери?

Российский союз участников рынка недвижимости предложил запретить использовать наличные при покупке вторичного жилья. Инициатива уже поступила в аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко, Росфинмониторинг и Следственный комитет. Если ее одобрят, в Гражданский кодекс внесут поправку, согласно которой купля-продажа квартир будет проводиться только в безналичной форме.

Необходимость изменений авторы идеи объяснили ростом случаев мошенничества по всей стране. Президент Союза рынка недвижимости Александр Попов отметил, что сейчас более 10% сделок осуществляются за наличные, и аферисты используют это для обмана в 90% случаев. В результате граждане лишаются, по его оценкам, около 10–20 миллиардов рублей в год.

По словам Попова, проблема – в невозможности зафиксировать передачу средств: злоумышленникам проще организовать "фиктивную" сделку и исчезнуть после получения денег. Нередки и ситуации, когда собственники продают квартиры мошенникам неосознанно, добавил он.

Однако вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев заявил Москве 24, что идея ограничить наличные расчеты выглядит запоздалой.





Константин Апрелев вице-президент Гильдии риелторов России В крупных городах практически 100% сделок с крупными суммами проходят на специальных аккредитивных счетах и сопровождаются банками. Поэтому инициатива опоздала лет на 25.

Передача средств из рук в руки обычно практикуется в небольших населенных пунктах, где доступ к банкам затруднен. Однако доля таких операций невелика, подчеркнул Апрелев. В основном большинство россиян понимает, что надежнее проводить куплю-продажу безналичными платежами, добавил эксперт.

Обман в другой плоскости

Право использовать любые доступные способы расчета закреплено в гражданском законодательстве, отметил в беседе с Москвой 24 зампред Союза юристов Москвы и член комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Александр Толмачев. По его мнению, любые ограничения в конечном итоге могут обернуться лоббированием чьих-либо интересов, а не защитой от аферистов.

В то же время одна из самых распространенных схем на вторичном рынке – это не махинации с безналичными платежами, а продажа по фальшивым документам, рассказал Толмачев.





Александр Толмачев зампред Союза юристов Москвы, член комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Допустим, в них указывают, что объект капитальный, а он таковым не является. Или что недвижимость принадлежит постоянному жилому фонду, а на самом деле – временному. И подделать данные стало особенно легко в эпоху цифровизации.

Чтобы избежать обмана, перед покупкой необходимо проверять квартиру через Росреестр. Кроме того, надежнее осуществлять сделки с недвижимостью через нотариуса, отметил юрист.

Другая распространенная схема связана с преступным выводом средств от купли-продажи, добавил Константин Апрелев.

"Мошенники удерживают человека под давлением и добиваются, чтобы после регистрации сделки он снял деньги с карточки и передал курьеру. Или вообще просто перечислил на счет преступников. Здесь не имеет значения, идет ли речь о наличном или безналичном расчете", – пояснил специалист.

По его словам, на попытку манипуляций, как правило, указывают уговоры держать сделку в секрете. Чтобы обезопасить россиян, следует больше и чаще рассказывать населению о популярных уловках аферистов, резюмировал Апрелев.

