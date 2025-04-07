Сразу несколько очагов возгорания на сотнях гектаров леса тушат в Забайкалье и Бурятии

В Забайкалье и Бурятии тушат несколько десятков лесных и природных пожаров на площади в сотни гектаров. Огонь раздувает сильный ветер. В Забайкальском крае пламя бушует у села Бургень в Читинском районе.

В Бурятии за сутки возгорания обнаружили в шести районах и столице республики – Улан-Удэ. Самая сложная обстановка – в Еравнинском районе, где огонь подбирается вплотную к дорогам. Из-за дымовой завесы видимость там упала практически до нуля.

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