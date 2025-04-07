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07 апреля, 10:15

Происшествия

Спасатели достали разбитую "Газель" из перехода на станции "Парк Победы" в Москве

Спасатели достали разбитую "Газель" из перехода на станции "Парк Победы" в Москве

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Спасатели вытащили грузовую "Газель" из подземного перехода у станции метро "Парк Победы". Автомобиль влетел туда на большой скорости утром 7 апреля.

Чтобы извлечь транспортное средство, специалистам пришлось демонтировать грузовую часть. Оперативные службы, а также сотрудники Московского метрополитена находятся на месте ДТП и останутся там до полной ликвидации последствий происшествия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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