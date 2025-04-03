Новости регионов: в Ростовской области потушили крупный природный пожар

В Ростовской области полностью потушили крупный природный пожар. В Батайске горели сухая трава и камыш. Линия огня растянулась на один километр. За несколько часов выгорело 5 гектаров. В тушении пожара задействовали почти 40 человек и 11 единиц техники. Пострадавших нет.

В Дагестане огонь тушат уже четвертый день. Там произошел лесной пожар в труднодоступном горном районе. Из-за этого спецтехника не может подъехать к месту возгорания.

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