Глава Иркутской области Кобзев: гражданское население не пострадало при крушении Ту-22М3

Фото: телеграм-канал SHOT

Гражданское население Усольского района Иркутской области не пострадало при крушении ракетоносца Ту-22М3 в Иркутской области. Об этом сообщил глава региона Игорь Кобзев в телеграм-канале.

Губернатор области уточнил, что в результате ЧП также не были разрушены жилые здания.

"На месте работают службы МЧС", – добавил Кобзев.

Авария произошла в ночь на 2 апреля недалеко от населенного пункта Буреть. По предварительным данным, причиной крушения стала техническая неисправность.

Экипаж из четырех человек успел катапультироваться, однако при приземлении один летчик погиб. Члены экипажа были эвакуированы на аэродром базирования поисково-спасательной группой. Выжившие летчики находятся под наблюдением врачей.