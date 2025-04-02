Легковые автомобили и автобус столкнулись на западе Москвы

Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"

Авария с участием легковых автомобилей и автобуса произошла на западе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

Столкновение произошло примерно в 17:15 возле дома 2 по Родниковой улице. Предварительно, водитель за рулем легкового автомобиля не справился с управлением, из-за чего машина столкнулась с другим авто. Последнее, в свою очередь, задело автобус.

"В результате ДТП в автобусе пострадал пассажир, он был госпитализирован в городскую больницу", – добавили в пресс-службе.

Выяснением деталей аварии занимаются сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее массовое ДТП произошло на 18-м километре внешней стороны МКАД. В связи с этим движение было перекрыто по трем полосам из пяти, а также затруднено на семь километров.

До этого два человека пострадали в результате аварии с участием автобуса на ЦКАД в Подмосковье. Водитель автобуса выехал на регулируемый перекресток на красный светофор, а затем врезался в автомобиль и микроавтобус. Пострадавших госпитализировали.