Мотоциклист и пешеход погибли при аварии в Орехове-Зуеве

Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"

Авария с участием мотоциклиста и пешехода произошла на Северной улице в подмосковном Орехове-Зуеве. В результате оба участника ДТП погибли, сообщается в телеграм-канале областного управления МВД РФ.

В ведомстве уточнили, что ДТП произошло в 15:20. По предварительным данным, водитель 1990 года рождения, управляя мотоциклом "Хонда", совершил наезд на мужчину 1975 года рождения, который переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода. После случившегося они скончались на месте.

В настоящее время Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Ранее водитель автомобиля в нетрезвом состоянии сбил женщину с шестимесячным младенцем и влетел в дом в городе Ленинске-Кузнецком Кемеровской области.

В результате мать с ребенком погибли. При этом, как установила полиция, срок действия водительского удостоверения у мужчины уже закончился.

Между тем шесть машин столкнулись на внутренней стороне 24-го километра МКАД. При аварии пострадали три человека. Движение в районе ДТП было затруднено.

