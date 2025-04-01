01 апреля, 19:16Происшествия
Мотоциклист и пешеход погибли при аварии в Орехове-Зуеве
Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"
Авария с участием мотоциклиста и пешехода произошла на Северной улице в подмосковном Орехове-Зуеве. В результате оба участника ДТП погибли, сообщается в телеграм-канале областного управления МВД РФ.
В ведомстве уточнили, что ДТП произошло в 15:20. По предварительным данным, водитель 1990 года рождения, управляя мотоциклом "Хонда", совершил наезд на мужчину 1975 года рождения, который переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода. После случившегося они скончались на месте.
В настоящее время Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства произошедшего.
Ранее водитель автомобиля в нетрезвом состоянии сбил женщину с шестимесячным младенцем и влетел в дом в городе Ленинске-Кузнецком Кемеровской области.
В результате мать с ребенком погибли. При этом, как установила полиция, срок действия водительского удостоверения у мужчины уже закончился.
Между тем шесть машин столкнулись на внутренней стороне 24-го километра МКАД. При аварии пострадали три человека. Движение в районе ДТП было затруднено.
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