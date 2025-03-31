Фото: телеграм-канал "23 МВД"

Три девушки на одном электровелосипеде попали в ДТП в Анапе. Об этом сообщает ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю в своем телеграм-канале.

Ведомство уточнило, что инцидент произошел 31 марта около 01:30 на пересечении улиц Крымской и Краснодарской. 18-летняя девушка, управляя электровелосипедом, на перекрестке выехала на красный сигнал светофора и столкнулась с автомобилем Datsun, за рулем которого находился 37-летний водитель.

Водитель электровелосипеда находится в реанимации. 17-летняя пассажирка получила травмы разной степени тяжести, ее госпитализировали. Еще одной девушке оказали разовую медицинскую помощь, указано в сообщениии.

Накануне два человека пострадали в результате аварии с участием автобуса на Центральной кольцевой автомобильной дороге в Подмосковье. По данным ГУ МВД по региону, водитель автобуса выехал на регулируемый перекресток на красный светофор, а затем врезался в автомобиль и микроавтобус.

До этого водитель Hyundai насмерть сбил мужчину, который упал на дорогу со свода Ходынского тоннеля на севере Москвы. Инцидент произошел на Ленинградском проспекте в районе дома 40.

