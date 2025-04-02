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Новости

02 апреля, 19:15

Происшествия

Автобус и несколько машин столкнулись на западе Москвы

Автобус и несколько машин столкнулись на западе Москвы

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На Родниковой улице в Москве произошла авария с участием автобуса и нескольких легковых автомобилей. По предварительным данным, один из водителей авто не справился с управлением и врезался в другую машину, которая по инерции задела автобус.

В результате ДТП пострадал пассажир автобуса. Его госпитализировали в городскую больницу. Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники Госавтоинспекции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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