Учащиеся школы в Чертанове не пострадали из-за инцидента с дымовой шашкой

Фото: телеграм-канал "ЧЕРТАНОВО"

В школе № 1245 в Чертанове Южном ученик поджег дымовую шашку. Учащиеся не пострадали, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на директора школы Ирину Сумеркину.

По словам директора образовательного учреждения, один из учеников во время урока вышел из класса и использовал дымовую шашку, из-за чего сработала пожарная сигнализация.

"Сотрудники школы оперативно отреагировали на ситуацию и вывели из здания всех детей. В результате инцидента никто не пострадал, медицинская помощь никому не понадобилась", – сказала Сумеркина.

Она отметила, что после проветривания и обследования помещений дети вернулись к учебе. В школе проведут служебное расследование по факту произошедшего.

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