12 марта, 16:28Происшествия
Суд приговорил мужчину к двум годам колонии за попытку сжечь храм в Тюмени
Фото: 123RF/skycinema
Ленинский районный суд Тюмени приговорил жителя города к двум годам колонии за попытку сжечь храм. Об этом сообщается в телеграм-канале пресс-службы судебной системы Тюменской области.
"Суд, учитывая все обстоятельства дела, назначил Юрию Машинскому наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", – сказано в сообщении.
Кроме того, со злоумышленника взыскано более 153 тысяч рублей за нанесенный ущерб. Уточняется, что мужчина бросил четыре стеклянные бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью в проем с изображением иконы, в стену храма и около входной деревянной двери. Как установили в суде, Машинский решил поджечь храм, испытывая неприязнь к верующим и священнослужителям.
Инцидент произошел 3 июня 2024 года. Злоумышленник пытался поджечь фасад здания храма на улице Республики. Спустя некоторое время полицейские задержали его. Им оказался 43-летний местный житель.
Ранее мужчина бросил на крыльцо здания правительства Самарской области взрывное устройство. По предварительным данным, это была граната РГД. Вскоре его задержали.
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