В Самарской области задержан мужчина, бросивший гранату на крыльцо правительства

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Мужчина, бросивший, предположительно, гранату РГД на крыльцо здания правительства Самарской области, задержан, рассказал в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Федорищев.

На данный момент цель его поступка не установлена.

"Запугать? Не получится", – сказал Федорищев.

ЧП произошло в 05:30 по местному времени (04:30 по московскому) 27 февраля. В результате взрыва устройства была повреждена тротуарная плитка. Жертв и пострадавших среди сотрудников ведомства или граждан нет. В настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося.