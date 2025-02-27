27 февраля, 14:04Происшествия
В Самарской области задержан мужчина, бросивший гранату на крыльцо правительства
Фото: 123RF/Grigorenko
Мужчина, бросивший, предположительно, гранату РГД на крыльцо здания правительства Самарской области, задержан, рассказал в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Федорищев.
На данный момент цель его поступка не установлена.
"Запугать? Не получится", – сказал Федорищев.
ЧП произошло в 05:30 по местному времени (04:30 по московскому) 27 февраля. В результате взрыва устройства была повреждена тротуарная плитка. Жертв и пострадавших среди сотрудников ведомства или граждан нет. В настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося.