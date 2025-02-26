Подросток из Москвы вскрыл сейфы бабушки и передал мошенникам деньги

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Московский подросток вскрыл сейфы в квартире бабушки и передал мошенникам деньги и драгоценности. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в телеграм-канале.

По данным ведомства, 17-летнему мальчику позвонил неизвестный, который, представляясь сотрудником службы доставки, под предлогом продления срока хранения посылки на ПВЗ попросил назвать код из СМС. Юноша так и поступил.

Затем подростку по видеосвязи позвонили лжесотрудники финмониторинга и ФСБ и заявили, что мошенники якобы смогли завладеть его данными, оформить доверенность на банковские счета, из-за чего нужно задекларировать все имущество.

Они попросили ребенка поискать место хранения наличных, прислать фотографии сейфов, а также подобрать от них пароли. При этом аферисты торопили несовершеннолетнего, запугивая вниманием со стороны следственных органов.

По указанию мошенников пострадавший приехал в квартиру своей бабушки на улицу Удальцова, сделал фото, после чего злоумышленники сказали ему купить дрель, болгарку и другие предметы для самостоятельного вскрытия сейфов.

Подросток вскрыл сейфы, взял коробку, на дно которой положил найденные деньги и драгоценности, сверху прикрыл книгами и передал заранее вызванному самостоятельно курьеру. Так же он отправил вторую посылку, указали в прокуратуре.

Затем мальчик по указаниям злоумышленников взял инструменты и приехал домой, где отключил домашнюю камеру и вызвал специалистов по вскрытию сейфов. Фотографию содержимого хранилищ он отправил лжеправоохранителям.

Поскольку наличных там не было, аферисты убедили юношу вернуться в квартиру бабушки и вскрыть с помощью специалистов оставшиеся хранилища, что он и сделал. Когда молодой человек формировал очередную посылку, его заметила домработница, которая сообщила о случившемся матери мальчика, отметили в ведомстве.

По данным СМИ, сумма ущерба составила 200 миллионов рублей.

Между тем россияне потеряли свыше 27,5 миллиарда рублей из-за действий онлайн-мошенников. Это вдвое больше, чем два года назад, подчеркнули в ЦБ РФ.

Среди новых схем – вирусные приложения и звонки от якобы представителей маркетплейсов с просьбой продлить хранение заказа и назвать код.