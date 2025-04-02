Массовая авария произошла на Новом Арбате в Москве

Массовая авария произошла в центре Москвы. На Новом Арбате столкнулись грузовик и два легковых автомобиля – Land Rover и Volkswagen.

От удара грузовой автомобиль перевернулся, топливо из него вылилось на дорогу. Прибывшие на место оперативные службы смыли горючее и с помощью специальной техники поставили многотонную машину на колеса. Пострадал водитель одного из легковых автомобилей, его госпитализировали.

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