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Новости

30 марта, 07:30

Происшествия

Тренера по акробатике проверяют на предмет жестокого обращения с детьми в Москве

Тренера по акробатике проверяют на предмет жестокого обращения с детьми в Москве

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Полиция проверяет тренера, многократного чемпиона мира по спортивной гимнастике Алексея Дудченко на предмет жестокого обращения с детьми. Мама одного из воспитанников пожаловалась на него после тренировки.

Камера видеонаблюдения сняла, как Дудченко силой тянет за руки плачущего пятилетнего мальчика, заставляя делать упражнение. В этот момент на крики в зал забежала мама ребенка и забрала его.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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