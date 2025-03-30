Тренера по акробатике проверяют на предмет жестокого обращения с детьми в Москве

Полиция проверяет тренера, многократного чемпиона мира по спортивной гимнастике Алексея Дудченко на предмет жестокого обращения с детьми. Мама одного из воспитанников пожаловалась на него после тренировки.

Камера видеонаблюдения сняла, как Дудченко силой тянет за руки плачущего пятилетнего мальчика, заставляя делать упражнение. В этот момент на крики в зал забежала мама ребенка и забрала его.

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