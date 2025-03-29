В Хургаде началась репатриация тел россиян, погибших при крушении батискафа

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В Хургаде начался процесс репатриации тел россиян, погибших при крушении батискафа на египетском курорте, сообщил генконсул РФ в Хургаде Виктор Воропаев.

Диппредставитель уточнил, что еще предстоит оформить документы в МИД Египта, что займет несколько дней.

"Если завтра (30 марта. – Прим. ред.) в Египте еще будет рабочий день, все необходимые бумаги будут готовы в скором времени", – рассказал он в беседе с ТАСС.

В противном случае, по словам Воропаева, процесс может затянуться до конца Ид аль-Фитр (праздник по случаю окончания священного для мусульман месяца Рамадан. – Прим. ред.), то есть до 3 апреля.

Крушение батискафа "Синдбад", на котором должна была проводиться экскурсия по осмотру кораллового рифа, произошло 27 марта у берегов Хургады. Всего на борту находилось 45 граждан России.

Погибли шесть россиян, в том числе двое несовершеннолетних. Также в результате произошедшего не удалось спасти одного египтянина. По данным губернатора египетской провинции Красное Море Амра Ханафи, в больницы доставили 29 человек.

СК России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть более двух лиц. По версии следователей, причиной крушения стало столкновение с рифом.