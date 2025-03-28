Женщина и ее двое детей из Выборга погибли при крушении батискафа в Египте

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Женщина и ее двое детей из Выборга погибли при крушении батискафа в Хургаде. Об этом сообщили в районной администрации Ленинградской области, передает RT.

"В батискафе, потерпевшем накануне крушение у побережья города Хургада в Египте, среди пассажиров находилась многодетная семья Гордеевых из Выборга", – передают местные власти.

По данным районной администрации, муж погибшей и один из их сыновей госпитализированы.

В настоящее время власти Выборгского района разыскивают родственников семьи. Ей будет оказана необходимая помощь.

Крушение батискафа "Синдбад", на котором должна была проводиться экскурсия по осмотру кораллового рифа, произошло 27 марта у берегов Хургады. На борту находились 45 россиян, 5 египтян – членов экипажа, еще граждане Индии, Норвегии и Швеции.

Большая часть людей была спасена и госпитализирована. В настоящее время известно о семи погибших – шести россиянах, одном египтянине.

По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц". В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств ЧП.