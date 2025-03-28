Россиянка Валиуллина, считавшаяся погибшей при крушении батискафа в Египте, жива

Фото: vk.com/Кристина Валиуллина

Гражданка России Кристина Валиуллина, которая ранее попала в список погибших при крушении батискафа у побережья египетского курорта Хургада, жива и находится в больнице. Об этом РИА Новости рассказали в российском генконсульстве.

Накануне появилась информация, что супружеская пара из Татарстана Кристина и Равиль Валлиулины, отдыхавшая в Египте с двумя дочками, погибла при крушении батискафа. При этом их дети в возрасте 10 и 15 лет живы и были доставлены в больницу.

В генконсульстве РФ также подтвердили гибель мужа Валлиулиной.

Генконсул РФ в Хургаде Виктор Воропаев поделился в беседе с ТАСС иными подробностями, связанными с крушением батискафа. По его словам, подводный аппарат был пришвартован к платформе, где своей посадки ожидали туристы. В результате часть пассажиров успела разместиться, и в этот момент батискаф начал тонуть из-за попадания воды в салон.

Воропаев указал со ссылкой на заявления очевидцев, что не все сперва поняли серьезность произошедшего. Многие, как он заявил, думали, что это розыгрыш. Однако после того, как батискаф резко просел на 1,5 метра, туристы стали экстренно эвакуироваться.

"Я говорил с одним из пассажиров, он вытолкнул членов своей семьи из батискафа, а сам уже выбирался из него, когда почти вся кабина была в воде", – отметил генконсул, добавив, что причины, по которым подводный аппарат начал тонуть, выясняются.

Сейчас, по его словам, в местных больницах находятся 8 человек. Их здоровье не вызывает опасений, уточнил он. Воропаев также затронул ситуацию с погибшими, заявив, что репатриацией их тел займутся страховые компании, так как это входит в договор, который подписали туристы перед путешествием.

Крушение прогулочного батискафа "Синдбад", на котором должна была проводиться экскурсия по осмотру кораллового рифа, произошло 27 марта у берегов Хургады. Всего на борту находились 45 россиян.

В результате погибли 6 россиян, включая двух несовершеннолетних. По информации губернатора египетской провинции Красное Море Амра Ханафи, госпитализированы были 29 человек.

После произошедшего следователи возбудили дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц. По версии СК, причиной крушения батискафа стало столкновение с рифом.

