При крушении батискафа в Египте погибли пять граждан России

Фото: sindbadclub.com

Пятеро погибших туристов при крушении прогулочного батискафа у побережья Хургады оказались россиянами. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на генконсульство РФ.

В диппредставительстве уточнили, что среди погибших были двое несовершеннолетних.

В свою очередь, источник в управлении скорой помощи Египта отметил, что в больницах Хургады находится 21 пострадавший. Среди них 14 граждан России, 3 египтян, 3 граждан Индии и еще 1 человек, личность которого не установлена.

Кроме того, источник в спасательных службах добавил, что поисково-спасательная операция на месте катастрофы завершена.

По данным АТОР, в настоящее время все погружения прогулочных батискафов у берегов Хургады экстренно отменены. Кроме того, приостановлены экскурсии, продажи билетов.

Прогулочный батискаф "Синдбад" потерпел крушение у берегов Хургады 27 марта. На его борту находились 45 россиян, включая детей.

Большинство из них удалось спасти и доставить в гостиницы и больницы. Погружение на подводном аппарате проводилось в рамках экскурсии для осмотра кораллового рифа.

Всего погибших, по последним данным, шесть человек, из которых один египтянин. Судьба восьми туристов остается неизвестной.