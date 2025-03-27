Движение ограничат в трех округах Москвы 29 и 30 марта

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 марта, 16:13 (обновлено 27.03.2025 17:38)

Происшествия

При крушении батискафа в Египте погибли пять граждан России

Фото: sindbadclub.com

Пятеро погибших туристов при крушении прогулочного батискафа у побережья Хургады оказались россиянами. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на генконсульство РФ.

В диппредставительстве уточнили, что среди погибших были двое несовершеннолетних.

В свою очередь, источник в управлении скорой помощи Египта отметил, что в больницах Хургады находится 21 пострадавший. Среди них 14 граждан России, 3 египтян, 3 граждан Индии и еще 1 человек, личность которого не установлена.

Кроме того, источник в спасательных службах добавил, что поисково-спасательная операция на месте катастрофы завершена.

По данным АТОР, в настоящее время все погружения прогулочных батискафов у берегов Хургады экстренно отменены. Кроме того, приостановлены экскурсии, продажи билетов.

Прогулочный батискаф "Синдбад" потерпел крушение у берегов Хургады 27 марта. На его борту находились 45 россиян, включая детей.

Большинство из них удалось спасти и доставить в гостиницы и больницы. Погружение на подводном аппарате проводилось в рамках экскурсии для осмотра кораллового рифа.

Всего погибших, по последним данным, шесть человек, из которых один египтянин. Судьба восьми туристов остается неизвестной.

Читайте также


происшествияза рубежом
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика