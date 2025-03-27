Судьба 8 человек остается неизвестной после крушения батискафа у берегов Хургады

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Судьба восьми человек остается неизвестной после крушения прогулочного батискафа у берегов египетской Хургады. Об этом ТАСС заявил генконсул РФ Виктор Воропаев.

На данный момент сотрудники генконсульства РФ находятся на пирсе и контролируют обстановку на месте происшествия. Воропаев уточнил, что подводный аппарат еще пока не вытащили на поверхность. По его словам, людей, которые были внутри батискафа, эвакуировали прямо с глубины.

Прогулочный батискаф "Синдбад" потерпел крушение у берегов Хургады 27 марта. По последним данным, 6 человек, включая 5 иностранцев, погибли.

Всего на борту находились 45 граждан России, включая несовершеннолетних. Основную часть туристов уже удалось вытащить из подводного аппарата. Сейчас они доставлены в местные гостиницы и больницы. Погружение на батискафе проводилось в рамках экскурсии, во время которой люди должны были осмотреть коралловый риф.

