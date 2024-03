Обнародована запись звуков с затонувшего батискафа "Титан"

Фото: ТАСС/АР/Paul Daly

Создатели документального фильма The Titan Sub Disaster: Minute by Minute впервые обнародовали аудиозапись звуков с затонувшего батискафа "Титан". Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Во время поисковой операции после потери связи с судном самолет Военно-воздушных сил Канады сделал запись загадочного ритмичного стука в районе исчезновения батискафа. По словам создателей фильма, звук установили в первый день, его также слышали и в другие вылеты.

19 июня прошлого года в СМИ сообщили, что батискаф "Титан", осуществляющий туристические заплывы к обломкам затонувшего лайнера "Титаник", перестал выходить на связь. Позже компания подтвердила потерю связи со своим судном.

Береговая охрана США обнаружила обломки батискафа 22 июня. Остатки судна нашли в 200 метрах от места гибели лайнера. Ученые считают, что причиной гибели аппарата стало мгновенное разрушение корпуса, вызванное огромным давлением.

Все находившиеся люди на борту погибли мгновенно. Ими оказались гендиректор OceanGate Expedition Стоктон Раш, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд вместе с сыном Сулейманом, британский миллиардер Хэмиш Хардинг и француз Поль-Анри Наржеоле.

Гибель батискафа "Титан" покажут на больших экранах