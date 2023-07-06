Компания OceanGate приостановила деятельность после катастрофы с "Титаном"

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Компания OceanGate объявила о приостановке деятельности после трагедии с батискафом "Титан". Об этом сообщается на сайте компании.

"OceanGate приостановила всю свою исследовательскую и коммерческую деятельность" – указано в сообщении.

19 июня в СМИ сообщили, что батискаф "Титан", осуществляющий туристические заплывы к обломкам затонувшего лайнера "Титаник", перестал выходить на связь. Позже OceanGate подтвердили потерю связи со своим судном.

Береговая охрана США обнаружила обломки батискафа 22 июня. Остатки судна нашли в 200 метрах от территории гибели лайнера. Ученые считают, что характер обломков говорит о взрыве, который был направлен внутрь судна. По их мнению, он был вызван высоким давлением.

Во время происшествия на борту находились гендиректор OceanGate Expedition Стоктон Раш, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд вместе с сыном Сулейманом, британский миллиардер Хэмиш Хардинг и французский пилот подводного аппарата Поль-Анри Наржеоле.

Обломки батискафа "Титан" доставили для изучения в Канаду – СМИ