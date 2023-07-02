Причиной взрыва на батискафе "Титан" могли стать микротрещины в корпусе – СМИ

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Взрыв на "Титане" был спровоцирован крошечными трещинами в корпусе батискафа, сообщает The Independent со ссылкой на доцента Плимутского университета Джаспера Грэм-Джонса.

"Каждый раз, когда батискаф спускался к "Титанику", образовывались крошечные трещины. Они остаются небольшими и незаметными, но в критический момент происходит их быстрое и неконтролируемое увеличение", – дал комментарий доцент.

Ученый добавил, что удлиненная конструкция подводной лодки в сочетании с постоянными нагрузками, с которыми сталкивался корпус на протяжении многих лет, могли способствовать взрыву.

По словам Грэм-Джонса, проблема заключается в том, что композиты батискафа выходят из строя несколько иначе, чем другие материалы. Кроме того, вытянутая форма "Титана" могла увеличить внешнее давление, резюмировал он.

19 июня стало известно, что батискаф "Титан", осуществляющий туристические поездки к обломкам затонувшего лайнера "Титаник", перестал выходить на связь. Впоследствии это подтвердили в компании OceanGate Expedition, которой принадлежало подводное судно.

Береговая охрана США сообщила, что нашла обломки батискафа. Они были обнаружены 22 июня в 200 метрах от места гибели легендарного лайнера. По мнению специалистов, характер обломков батискафа свидетельствует о взрыве, который был направлен внутрь судна и, вероятно, был вызван высоким давлением.

На борту "Титана" в момент катастрофы находились гендиректор OceanGate Expedition Стоктон Раш, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд вместе с сыном Сулейманом, британский миллиардер Хэмиш Хардинг и французский пилот подводного аппарата Поль-Анри Наржеоле.

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