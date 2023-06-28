Обломки батискафа "Титан" доставили для изучения в Канаду

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Судно Horizon Arctic с обломками батискафа "Титан" прибыло в порт Сент-Джонса в Канаде, видеокадры выгрузки фрагментов судна опубликовал телеканал CBC.

Спустя несколько минут после швартовки на борт судна поднялись следователи и приступили к изучению того, что осталось от батискафа. Отмечается, что до этого Horizon Arctic в течение десяти дней работало в районе гибели "Титана".

Видео: CBC



19 июня в СМИ появилась информация, что батискаф "Титан", осуществляющий туристические поездки к обломкам затонувшего лайнера "Титаник", перестал выходить на связь. Эту информацию затем подтвердили в компании OceanGate Expedition, владеющей подводным судном.

Позже Береговая охрана США сообщила, что нашла обломки батискафа. Их обнаружили 22 июня в 200 метрах от места гибели легендарного лайнера. По мнению специалистов, характер обломков батискафа свидетельствуют о взрыве: он был направлен внутрь судна и, вероятно, был вызван высоким давлением.

На борту "Титана" в момент катастрофы находились гендиректор OceanGate Expedition Стоктон Раш, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд вместе с сыном Сулейманом, британский миллиардер Хэмиш Хардинг и французский пилот подводного аппарата Поль-Анри Наржеоле.



Эксперты заявили, что батискаф "Титан" не был приспособлен к спуску на такую глубину