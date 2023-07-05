Затонувший в Атлантике батискаф "Титан" был сильно поврежден молнией в 2018 году – СМИ

Фото: ТАСС/ZUMA/OceanGate

Затонувший в Атлантическом океане батискаф "Титан" был сильно поврежден молнией в 2018 году, сообщает Pravda.Ru со ссылкой на издание Insider.

По данным СМИ, на YouTube появился ролик, на кадрах которого глава OceanGate Стоктон Раш подтвердил информацию о повреждениях. При этом, утверждают авторы материала, впоследствии видео было удалено.

Журналисты смогли выяснить, что удар молнии негативно сказался на работе более 70% механизмов внутренней системы батискафа.

"За пару дней мы смогли заменить все эти компоненты", – передает издание слова Раша из удаленного ролика.

19 июня поступила информация, что батискаф "Титан", осуществляющий туристические заплывы к обломкам затонувшего лайнера "Титаник", перестал выходить на связь. Позже сообщения подтвердили в компании OceanGate Expedition, которой принадлежало подводное судно.

Береговая охрана США заявила, что обнаружила обломки батискафа. Их нашли 22 июня в 200 метрах от территории гибели лайнера. Ученые считают, что характер обломков говорит о взрыве, который был направлен внутрь судна. По их мнению, он был вызван высоким давлением.

В момент ЧП на борту присутствовали гендиректор OceanGate Expedition Стоктон Раш, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд вместе с сыном Сулейманом, британский миллиардер Хэмиш Хардинг и французский пилот подводного аппарата Поль-Анри Наржеоле.

Доцент Плимутского университета Джаспер Грэм-Джонс предположил, что взрыв на батискафе произошел из-за небольших трещин в корпусе.

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