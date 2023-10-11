В США подняли со дна новые обломки затонувшего "Титана"

Фото: U.S. National Transportation Safety Board via AP

Морские инженеры и представители Береговой охраны США подняли со дна Атлантического океана новые обломки погибшего батискафа "Титан" вместе с вероятными останками экипажа. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на береговую охрану США.

Найденные останки были извлечены из-под обломков и увезены на анализ. Обнаруженные обломки аппарата также были успешно перевезены в американский порт для последующего анализа, уточняется в заявлении Береговой охраны.

Батискаф "Титан", созданный компанией OceanGate и осуществлявший туристические заплывы к обломкам легендарного затонувшего лайнера "Титаник", перестал выходить на связь 18 июня. Позже компания подтвердила потерю связи со своим судном.

Береговая охрана США обнаружила обломки батискафа 22 июня. Остатки судна нашли в 200 метрах от места гибели лайнера. Ученые полагают, что причиной гибели аппарата стала имплозия – мгновенное разрушение корпуса, вызванное огромным давлением.

Все находившиеся на борту погибли мгновенно. Там были гендиректор OceanGate Expedition Стоктон Раш, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд вместе с сыном Сулейманом, британский миллиардер Хэмиш Хардинг и француз Поль-Анри Наржеоле.

6 июля OceanGate объявила о приостановке исследовательской и коммерческой деятельности после трагедии с батискафом "Титан".

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