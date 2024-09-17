Береговая охрана США опубликовала первые фотографии обломков батискафа "Титан"

Фото: pelagic-services.com

Первые фотографии фрагментов батискафа "Титан", который затонул в Северной Атлантике летом 2023 года, опубликовала Береговая охрана США для суда по факту инцидента. Об этом сообщает издание People.

Снимки были сделаны 22 июня 2023 года с помощью телеуправляемого необитаемого подводного аппарата (ТНПА) Береговой охраны Штатов. На них запечатлена кормовая часть затонувшего судна.

Слушания начались 16 сентября. В рамках судебного процесса также показали анимационный ролик, демонстрирующий путь подлодки с момента погружения в 09:20 утра 18 июня 2023 года до потери связи с ней в 10:47. В комментариях к материалам говорится, что они являются "убедительным доказательством катастрофической утраты".

Батискаф "Титан" следовал к обломкам затонувшего лайнера "Титаник" летом прошлого года. 19 июня стало известно, что судно перестало выходить на связь. Позже компания OceanGate Expedition подтвердила потерю связи со своим судном.

Береговая охрана США обнаружила обломки батискафа 22 июня 2023 года на глубине 3,6 километра. Предположительно, причиной гибели аппарата стало мгновенное разрушение корпуса, вызванное давлением.

На борту батискафа находились гендиректор OceanGate Expedition Стоктон Раш, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд вместе с сыном Сулейманом, британский миллиардер Хэмиш Хардинг и француз Поль-Анри Наржеоле. Они погибли мгновенно.