Youm7: число погибших при крушении батискафа у побережья Хургады выросло до 6

Фото: sindbadsubmarines.com

Количество погибших при крушении прогулочного батискафа у побережья Хургады выросло до 6. Об этом сообщает египетская газета Youm7.

Источник в управлении скорой помощи Египта подтвердил в беседе с РИА Новости гибель 6 человек, из которых 5 были иностранными гражданами, а еще один – египтянин. Кроме того, еще 5 человек до сих пор находятся внутри батискафа. Сейчас их пытаются вытащить оттуда.

Батискаф "Синдбад" потерпел крушение на расстоянии одного километра от берега Хургады 27 марта. Изначально сообщалось о четырех погибших гражданах РФ.

Всего на борту было 45 россиян, в том числе дети. Все туристы приобрели путевки у компании "Библио Глобус" (принимающая туркомпания в Египте – Biblio Globus Egypt Tours). Большую часть удалось спасти, их доставили в местные гостиницы и больницы.

Батискаф принадлежал одноименной гостинице. Погружение на этом подводном аппарате было частью экскурсии, которая включала в себя осмотр кораллового рифа.

