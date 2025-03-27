Четверо россиян погибли в аварии с батискафом у берегов египетской Хургады

Фото: sindbadsubmarines.com

Минимум четыре российских туриста погибли в результате аварии прогулочного батискафа "Синдбад" у берегов египетской Хургады. Об этом сообщила пресс-служба генконсульства России.

Инцидент произошел около 10:00 по местному времени на расстоянии одного километра от берега. Всего на борту находились 45 российских туристов, в том числе дети, купившие путевки через компанию "Библио Глобус" (принимающая туркомпания в Египте – Biblio Globus Egypt Tours), уточнили в ведомстве.

Большую часть из них удалось спасти, в данный момент их жизни ничего не угрожает. Они уже доставлены в гостиницы и больницы Хургады. Однако судьба еще нескольких туристов остается неизвестной. В пресс-службе генконсульства уточнили, что к пирсу гостиницы прибыли дипломаты.

Сам подводный аппарат, по данным дипведомства, принадлежал одноименной гостинице. Погружение батискафа было частью регулярной подводной экскурсии, которая включала в себя осмотр кораллового рифа.

Ранее на Филиппинах российский турист вместе с пятью другими иностранцами пропал во время восхождения на вулкан Талинис. 38-летний Антон Чернов и трое граждан Германии, а также два британца и канадец отправились в однодневный поход, но не взяли с собой запасов.

