Турист погиб в районе Байкала, пытаясь перепрыгнуть узкую расщелину

Фото: телеграм-канал "МЧС Иркутской области"

21-летний турист погиб на Олхинском плато в районе озера Байкал, сообщает пресс-служба МЧС Иркутской области.

"Двое парней и девушка, прогуливаясь по скальнику Витязь, делали фотографии. В какой-то момент 21-летний молодой человек решил перепрыгнуть через узкую расщелину в скале, но не учел, что поверхность скользкая. И слетел с 30-метровой высоты скальника", – рассказали в МЧС.

Местами на скалах еще лежит снег, который постоянно подтаивает, создавая ледяную корку, рассказал начальник отряда экстренного реагирования пожарно-спасательной службы Иркутской области Тимофей Развозжаев.

Он отметил, что зачастую туристы пренебрегают правилами личной безопасности, рискуют жизнью гуляя по обледенелым скальникам.

"Даже однодневные пешие походы начального уровня без экстремальных восхождений требуют специального снаряжения, экипировки, а также физической подготовки", – напомнил Развозжаев.

Ведомство порекомендовало регистрировать свой маршрут, сообщать о нем близким, смотреть прогноз погоды. Также необходимо учитывать особенности рельефа при снаряжении, отметили в МЧС.

Ранее шестилетний мальчик из Оренбургской области получил закрытую черепно-мозговую травму, перелом руки и ушиб внутренних органов после падения с 20-метрового горного склона в Агурском ущелье под Сочи. Инцидент случился в тот момент, когда ребенок сорвался и покатился по грязевому склону, а затем упал на сухой участок каменистого русла реки Агуры. Позже его доставили в больницу.

